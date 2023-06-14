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14 Haziran 2023 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 15:34:00

Kızımla aramızda bir enerji var

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Murat Yıldırım eşi İman Elbani ile birlikte önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Murat Yıldırım eşi İman Elbani ile birlikte önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz ekim ayında kızları Miray'ı kucaklarına alan çift, bir AVM'de çocuk giyim mağazalarını gezdi. Kızının ilk defa kendisini öptüğünü belirten oyuncu, "Miray dün ilk defa beni öptü, aramızda bir enerji var. Daha konuşmaya başlamadı" dedi. Baba olmanın farklı bir duygu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Muhteşem bir duygu Allah isteyen herkese nasip etsin yaşama sebeplerinden bir tanesi" dedi.

Etiketler : teşkilat murat yıldırım iman elbani
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