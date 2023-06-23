Oyuncu çift, Barış Arduç ve Gupse Özay, 9 aylık kızları Jan Asya hakkında ilk kez konuştu. İkili, önceki akşam özel bir davette boy gösterdi. Kızından bahsederken duygusal anlar yaşayan Özay, "Kızımız 9 aylık oldu. Kocamdan daha fazla aşık olduğum biri oldu hayatımda. Şaka bir yana enteresan bir duygu. Mükemmel duygusallık katıldı hayatıma, gözlerim doluyor sevgiden" dedi. Kaygılı bir anne olduğunu belirten Özay, "Barış çok iyi bir baba. Her konuda elini taşın altına koyuyor, çekindiği bir şey de yok. Ben biraz kaygılı bir anneymişim. Kızım uyusa bile ben onun başından ayrılmıyorum, bir dönem perişan olmuştum" dedi. Habercilerin "Kızınız kime benziyor?" sorusuna Barış Arduç, "Karıma aşığım, kızımın Gupse'ye benzemesi benim için müthiş bir şey" diyerek cevap verdi.

