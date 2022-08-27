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27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:00:00

Kızım olmadan sete çıkmam!

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Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, setlere döndü.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, setlere döndü. Oyuncu, yüzü olduğu bir markanın reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Basketbolcu Caner Erdeniz'le mutlu bir evliliği olan oyuncu, sete kızı Vina'yı da yanında götürdü. Kızının setlere alışık olduğunu söyleyen Boz, "O kadar alıştım ki minişin her yerde benimle olmasına... İleride büyüyünce 'ben gelmeyeceğim, kankilerimle takılacağım' dediğinde umarım bunalıma girmem" dedi.

Etiketler : müge boz reklam çekimi reklam caner erdeniz vina
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