Kızım olmadan sete çıkmam!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, setlere döndü. Oyuncu, yüzü olduğu bir markanın reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Basketbolcu Caner Erdeniz'le mutlu bir evliliği olan oyuncu, sete kızı Vina'yı da yanında götürdü. Kızının setlere alışık olduğunu söyleyen Boz, "O kadar alıştım ki minişin her yerde benimle olmasına... İleride büyüyünce 'ben gelmeyeceğim, kankilerimle takılacağım' dediğinde umarım bunalıma girmem" dedi.

