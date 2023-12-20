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Kızım olacağını duyunca ağladım
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20 Aralık 2023 Çarşamba 07:20:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 07:20:00

Kızım olacağını duyunca ağladım

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Anne-baba olmaya hazırlanan oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, önceki akşam özel bir davette boy gösterdi.

Kızları olacağını öğrendiğinde ağladığını belirten Oktay, "Kız çocuğu deyince duygulanıyorum. Ben ağladım. Çağrı beni sakinleştirdi. Çok istiyordum. Her gün aşık olduğum kadından bir evladım olsun çok istiyordum. Kız çocuğunu da duyunca daha da farklı heyecanlandım. Tepemden indirmeyeceğim onu" dedi. Bebek hazırlıklarına başlamadıklarını belirten Atiksoy ise, "Kız erkek ayırt etmeyiz, sağlıklı olsun ama gönlümüzde hep kız çocuk vardı. Allah gönlümüze göre verdi. Henüz hazırlıklara başlamadık. 2 ay sonra başlarız" dedi.

Etiketler : berk oktay çağrı atiksoy kız çocuğu
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