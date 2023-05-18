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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:57:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:57:00

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

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Eski Türkiye güzeli Neşe Erberk, Türkiye üçüncü güzeli seçilen kızı Selin Gurdikyan için destek istedi.

Eski Türkiye güzeli Neşe Erberk, Amerika'dan döndü. Buradaki okulları için Miami'den geldiğini belirten eski model, Türkiye üçüncü güzeli seçilen kızı Selin Gurdikyan için destek istedi. Türkiye üçüncü güzeli seçilen kızının 14 Temmuz'da ülkemizi Polonya'da düzenlenecek Miss Supranational yarışmasında temsil edeceğini belirten Erberk, "Tek istediğim kızımın da benimle aynı ünvanı taşıması... Büyük heyecan yaşıyoruz. Şu an yarışmaya odaklandık. Kızımın da Avrupa güzeli olmasını çok istiyorum'' dedi.

Etiketler : türkiye güzeli neşe erberk selin gurdikyan
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