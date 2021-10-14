Kızım 4-5 gelinlik yaptırdı

Geçen hafta oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren Derya Tuna, düğünde Yasemin Şefkatli'nin gelinlik tercihinin aile büyükleri tarafından fazla transparan bulunduğu ve kısa sürede üzerini değiştirdiği iddialarına yanıt verdi. Alışveriş merkezinde görüntülenen Tuna, ''Bir kere o haberleri çıkaranlar benim kıyafetimi görmedi mi? Ben göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım. Kızım 4-5 tane gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Canı istedikçe değiştirdi" dedi.