'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları çocuklar için bir arada

'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın' sloganıyla 'Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları' sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin oyuncuları çocuklar için bir araya geldi. Oyuncular, en sevdikleri masalları kitapta topladı. Kitap için 'Pamuk Prenses' ve 'Yedi Cüceler' masalını seçen Evrim Alasya, "Okumaya destek olacak her şeyin içinde olmaya çok önem veriyorum" dedi. Kitap için Alaaddin'in Sihirli Lambası masalını seçen Rahimcan Kapkap ise, "Projede olduğum için çok mutluyum. Umarım hayal kuran, daha çok okuyan bir ülke oluruz" dedi.