'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Oyuncu, "Eskiden alışverişe çok para harcardım. Artık ihtiyaca yönelik alışveriş yapıyorum. Daha çok gezmeye ve içmeye para ayırıyorum. Eşimin programı uyarsa bir yurt dışı ve arkadaşlarımızla tekne planımız var" dedi. Eşi Osman Karakoç'la aynı mesleği yapan Ceren Karakoç, "Eşim biraz farklı sektöre girdi. Yabancı şirkette eğitmenlik yapıyor. Bir saatimiz bile kıymetli. Birbirimize zaman ayırıyoruz. Eşimin asıl mesleği oyunculuk, pandemiyle beraber böyle sektöre girdi. Oyunculuktan farklı bir yanı yok" dedi.