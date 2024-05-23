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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının kardeşini görenler şaştı!
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23 Mayıs 2024 Perşembe 23:44:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 23:44:00

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının kardeşini görenler şaştı!

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'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in kardeşinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bakın Feyza Civelek'in kardeşi kimmiş...

'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sosyal medya hesabından kardeşinin fotoğrafını paylaştı.

Civelek, paylaştığı fotoğrafla kardeşi Ömer Civelek'in doğum gününü kutladı.

Paylaşımın ardından, Civelek'in kardeşinin hesabına girenler şoke oldu.

SANDIK KOKUSU'NDA OYNUYOR

Civelek'in erkek kardeşinin Sandık Kokusu dizisinde oynadığı öğrenildi. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizinin senaryosunu da kardeşlerin anneleri Melis Civelek'in yazdığı öğrenildi.

Ömer Nadir Civelek, dizide de apartman görevlisinin oğlu Ömer'e hayat veriyor.

Etiketler : kızılcık şerbeti feyza civelek kardeşi sandık kokusu melis civelek ömer nadi civelek
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