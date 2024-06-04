Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

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04 Haziran 2024 Salı 11:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 11:00:00

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı! Gülsim Ali ile Zehra Yılmaz yorumladı

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Gülsim Ali ile Zehra Yılmaz, Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundular. İşte, Gülsim Ali ile Zehra Yılmaz'ın Müjde Uzman ve tükenmişlik sendromu değerlendirmeleri...

Oyuncular Gülsim Ali ile Zehra Yılmaz, İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti. Gülsim Ali ile Zehra Yılmaz, Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile rol alan Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasını değerlendirdi.

Sevilen oyuncular, tükenmişlik sendromuna ilişkin kendileri hakkında bakın neler dedi.

Gülsim Ali, "Mesleğime aşığım. Her şeyimi mesleğime adadım. Ben böyle bir durum yaşamadım. İnşallah şifasını bulur" dedi.

Zeynep Yılmaz, "Ben de yaşamadım. Çalışmadığım zaman tükenmiş hissediyorum. Bizden çok çalışan set ekibi var onlar tükenmeden bizim de tükenmeye hakkımız yok. Ekranın yüzüyüz, yansıtmamamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Etiketler : gülsim ali zehra yılmaz müjde uzman tükenmişlik sendromu
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