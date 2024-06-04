Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

Oyuncular Gülsim Ali ile Zehra Yılmaz, İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti. Gülsim Ali ile Zehra Yılmaz, Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile rol alan Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasını değerlendirdi.

Sevilen oyuncular, tükenmişlik sendromuna ilişkin kendileri hakkında bakın neler dedi.

Gülsim Ali, "Mesleğime aşığım. Her şeyimi mesleğime adadım. Ben böyle bir durum yaşamadım. İnşallah şifasını bulur" dedi.



Zeynep Yılmaz, "Ben de yaşamadım. Çalışmadığım zaman tükenmiş hissediyorum. Bizden çok çalışan set ekibi var onlar tükenmeden bizim de tükenmeye hakkımız yok. Ekranın yüzüyüz, yansıtmamamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.