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06 Haziran 2024 Perşembe 09:11:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 09:11:00

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Aşk-ı Memnu esintisi! Görkem'in sonu da Bihter gibi mi olacak?

Kaynak: GÜNEŞ

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Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finaliyle Cuma akşamına damga vuracağını, yayınlanan fragmanlarınyla belli etti. Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem'in yalanının ortaya çıkması, Fatih'in verdiği tepki ve diziden ayrılacak olan oyuncuların olması acaba diziye nasıl etki eder merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti'nde olması muhtemel tüm olaylar ve vedaların diziye olacak etkisi!

Güneş/ Hüsna Köşger

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finaline gidiyor. İkinci sezonunda hemen hemen her bölümle sosyal medyanın zirvesinde olan Kızılcık Şerbeti'nde; bir sezon boyunca ortaya çıkması beklenen gerçek, büyük bir kaos ile ortaya çıkacak. İki fragmanı da milyon izlenmeler alan Kızılcık Şerbeti için, birçok detay açıkça göze çarpıyor. Herkes, pencereden düşen kim olacak diye merak ederken aslında çok ince bir nüans, diziyle ilgili gelecek sezonun bile ilk ipuçlarını veriyor. Peki nedir bu ince nüans dediğinizi duyar gibiyim. O halde başlayalım...

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ VEDALAR DİZİYİ NE KADAR ETKİLER?

İlk olarak vedalarla başlayalım. Bu sezon diziye dört isim "Hoşçakal Kızılcık Şerbeti" diyor: Alev, Çimen, Umut ve Rüzgar... Alev'in Abdullah'la pamuk ipliğine bağlı süre gelen arkadaşlığı ve aslında büyük tepki çeken durumu bir yerde tıkanacaktı ve öyle de oldu. Alev'in diziden ayrılması, hikayede pek bir açıklık oluşturmayacaktır. Hatta öyle ki bu durum; gelecek sezon için belki de Doğa ile Pembe'nin daha da yakınlaşmasının hatta Abdullah'ın Pembe'nin kıymetini anlamasının önünü açacaktır.

Çimen ve Umut'un hikayeleri artık dizide etkisizleşmeye başlamıştı dersek, yanlış bir yorum olmaz. Çimen'in ne istediğini bilmez, tutarsız tavırları seyirciden de olumsuz karşılık almaya başlamıştı. Umut'un artık sosyal medyada dahi espri konusu olmuş olan şarkıları ve melankolik hareketleri de ilgi göremez olmuştu. Öyle ki; karakteri oynayan oyuncu bile, bazı beğendiği tweetlerle karakterinin son durumuna karşı memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Yerinde vedalar olacak diyebiliriz.

Bu hikayede gitmemesi gereken, kalsa üçüncü sezonda çok iyi hikaye çıkar hatta Nursema'dan farklı olaylar görülür dedirten karakter Rüzgar. Ancak Rüzgar'ın da hikayesi sona erdiriliyor. Bunun yansıması diziye nötr olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE GÖRKEM'İN SONU BİHTER GİBİ Mİ OLACAK?

Sezon finali fragmanında Görkem ile Ömer'in arasındaki gizli gerçek ortaya çıkıyor. Fragmanda Fatih'in odayı basması, Görkem'in beyaz bir elbiseyle odada korkuyla ve çaresizce beklemesi akıllara direkt; Aşk-ı Memnu'nun ikonik final sahnesini getirdi.

Artık son noktaya gelmiş ve her türlü kaybeden olmuş Bihter için yolun sonu, hayata vedadır. Kızılcık Şerbeti'nde de bir kişinin pencereden düştüğü görülmektedir. Yani bir kişi ya ölecek ya da sakat kalacak.

Fragmanın sonunda pencereden düşen kişiye bakan ev ahalisinin yüzleri, düşenin kim olduğunun şifresini veriyor. Pembe her ne kadar "Fatih" diyerek korkuyla koşsa da, yüzlerindeki ifade; düşenin Fatih ya da Mustafa olmadığını belli ediyor.

Dizinin sezon finalinde neler olacak, seyirciyi nasıl bir sürpriz bekliyor hepsi Cuma akşamı netlik kazanacak.

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