Estetik açıklaması dikkat çekti

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde rol alan oyuncu Sıla Türkoğlu sete genelde evden yemek götürdüğünü belirtti. Oyuncu, Pantene ve Pİ Kadın Kanserleri Derneği Türkiye'nin 'Peruk Bağışı Projesine' davetine katıldı. Türkoğlu, "Yemek ayırt etmiyorum. Sarma favori yemeğim" dedi. Geçtiğimiz günlerde ev ortamındaki video ve fotoğrafların çıkmasına oyuncu, "Hepimiz saraydan gelmiyoruz. Enteresan yorumlar geliyor. Normal bir ailem var. Estetiğim de yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez ama yok" dedi.