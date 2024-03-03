Estetik açıklaması dikkat çekti

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03 Mart 2024 Pazar 08:39:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 08:39:00

'Kızılcık Şerbeti' oyuncusu Sıla Türkoğlu'ndan estetik açıklaması

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'Kızılcık Şerbeti' dizisinde rol alan oyuncu Sıla Türkoğlu, "Hepimiz saraydan gelmiyoruz. Enteresan yorumlar geliyor. Normal bir ailem var. Estetiğim de yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez ama yok" dedi.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde rol alan oyuncu Sıla Türkoğlu sete genelde evden yemek götürdüğünü belirtti. Oyuncu, Pantene ve Pİ Kadın Kanserleri Derneği Türkiye'nin 'Peruk Bağışı Projesine' davetine katıldı. Türkoğlu, "Yemek ayırt etmiyorum. Sarma favori yemeğim" dedi. Geçtiğimiz günlerde ev ortamındaki video ve fotoğrafların çıkmasına oyuncu, "Hepimiz saraydan gelmiyoruz. Enteresan yorumlar geliyor. Normal bir ailem var. Estetiğim de yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez ama yok" dedi.

Etiketler : kızılcık şerbeti oyuncu sıla türkoğlu estetik
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