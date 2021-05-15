15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00:00
Kızı için taşındı
Yaklaşık altı ay önce Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer, kızını kucağına almak için gün sayıyor.
Yaklaşık altı ay önce Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Yedi aylık hamile olan Kemer, dünyaya gelecek olan bebeğinin daha geniş bir odada büyümesi için yeni bir eve taşındı. Arnavutköy'den taşınan Kemer, yine Boğaz manzaralı bir daireye yerleşti.