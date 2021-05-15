Kızı için taşındı

Yaklaşık altı ay önce Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Yedi aylık hamile olan Kemer, dünyaya gelecek olan bebeğinin daha geniş bir odada büyümesi için yeni bir eve taşındı. Arnavutköy'den taşınan Kemer, yine Boğaz manzaralı bir daireye yerleşti.

