  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4705
  • Euro
    10,2921
  • Altın
    501,1510
İstanbul
14 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail Gazze'de medya binasını vurdu
ABD'den şaşırtan M-16 savunması
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı
Türkiye'den 50 ülkeye ihraç ediliyor
İsrail, Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı
20 ülkede Türk imzası!
Çember daralıyor! 48 saat içerisinde iadesi yapılacak
VLP aşısında yan etki yok!
İçişleri'nden yeni genelde
Başkan Erdoğan Açıkladı: Tam kapatma uzayacak mı?
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geliyor
Gazze'ye vahşi saldırı
Kızı için taşındı
İspanya'dan apar topar dönüyor
Yeni dizi yeni imaj
Aslı'nın rol arkadaşı Kaan
Einstein'in mektubu 3 milyona satılık
Kumsal'ın hayali, patenle kaymak
Zambak köy
Anadolu'ya ata tohumu dağıtıyor
Bu üniversiteye gençler giremez
ABD'li senatör Sanders'tan Biden'a çağrı: Rotamızı değiştirelim
Başkan Erdoğan'a destek mesajları: "Milletin Adamı"
Kahraman Babam
15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00:00

Kızı için taşındı

ABONE OL

Yaklaşık altı ay önce Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer, kızını kucağına almak için gün sayıyor.

Yaklaşık altı ay önce Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Yedi aylık hamile olan Kemer, dünyaya gelecek olan bebeğinin daha geniş bir odada büyümesi için yeni bir eve taşındı. Arnavutköy'den taşınan Kemer, yine Boğaz manzaralı bir daireye yerleşti.

Etiketler : Emir Medina dünyaevi Cemre Kemer
Pandemide reklam daha mantıklı

Pandemide reklam daha mantıklı
Eski sevgiliden 'like'

Eski sevgiliden 'like'
Çeşme'de limonla sezon açılışı

Çeşme'de limonla sezon açılışı
Şampiyonluk sevinci

Şampiyonluk sevinci
6 yıldır baktığım yerde

6 yıldır baktığım yerde
Servetini çarçur etti

Servetini çarçur etti
Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler

Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler
Tek dileği sağlıklı hayat

Tek dileği sağlıklı hayat
Ciğerimiz yandı!

Ciğerimiz yandı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER