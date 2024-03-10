Kızı için gün sayıyor

Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Biricik, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. 4 aylık hamile olan Biricik, fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. 2016 yılında nikah masasına oturan çiftin kızları olacak. Çiftin kızlarına koyacakları isim merak konusu oldu.