Kızı görüntü yönetmeni oldu

Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin'in başrollerini paylaştığı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin teknik ekibine sürpriz isim katıldı. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Amerika'da görüntü yönetmenliğini okuyan 22 yaşındaki kızı Ayşe Dilan, dizinin kamera arkasında babasına eşlik edecek. Exxen'e çekilen dizide babasıyla aynı set havasını soluyacak olan Ayşe Dilan, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

