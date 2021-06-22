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22 Haziran 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 17:30:00

Kızı görüntü yönetmeni oldu

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Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin'in başrollerini paylaştığı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin teknik ekibine sürpriz isim katıldı.

Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin'in başrollerini paylaştığı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin teknik ekibine sürpriz isim katıldı. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Amerika'da görüntü yönetmenliğini okuyan 22 yaşındaki kızı Ayşe Dilan, dizinin kamera arkasında babasına eşlik edecek. Exxen'e çekilen dizide babasıyla aynı set havasını soluyacak olan Ayşe Dilan, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : Ali Ata Ahmet Mümtaz Taylan Serkan Keskin
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