Ahu Tuğba hakkında geçtiğimiz günlerde hastaneye yattığına yönelik haberler çıkmış ve kızının, annesi Ahu Tuğba için dua istediği öğrenilmişti. Yeşilçam'ın ünlü kadın oyuncuları arasında yer alan Ahu Tuğba'nın hastalığının ne olduğu ortaya çıktı.

AHU TUĞBA'NIN HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Onur Akay'ın haberine göre; Ahu Tuğba KOAH hastası. Durum hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Onur Akay, "Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı "KOAH" olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abiciğim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin..." ifadelerini kullandı.