Kızdıran yardım yorumu

Asrın felaketinde depremzedeler için yardım toplayan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada bir takipçisinin kendisini eleştirmesine sert tepki gösterdi.

Dubai'de düzenlenen 'TIME100 Impact Awards' töreninde depremzedeler için bağış toplayan oyuncu Meryem Uzerli, bir takipçisinin yorumuna sinirlendi. Oyuncu, bir kullanıcının, "İnanılmazsın! Hailey Bieber bile senden önce paylaşım yaptı" sözlerini, "Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir story paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp, gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık (sanki gerçek hayat yok) Arka planda gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için. Üstelik böyle üzücü bir dönemde insan olarak birbirimize kızgın değil, destek, sevgi ve el ele olmalıyız' şeklinde cevapladı.