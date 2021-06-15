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15 Haziran 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 18:00:00

Kızdıran menopoz yorumu

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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Nükhet Duru'ya bir takipçisi, '70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. Buradaki insanlar, beğeniler hepsi sahte' yazdı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Nükhet Duru'ya bir takipçisi, '70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. Buradaki insanlar, beğeniler hepsi sahte' yazdı. Kendisine gelen sert eleştiri karşısında şaşkına dönen Duru'nun yanıtı ise şu şekilde oldu: "Siz bir sanatçının sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Sağlığım el verdiği sürece buradayım."

Etiketler : Nükhet Duru takipçisi sahte sert eleştiri
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