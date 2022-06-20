VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
ABD'liler Kongre baskınında Trump'ı suçlu görüyor
Almanya'da internet üzerinden "nefret söylemi" paylaşanlara operasyonu
Kalın: PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını bekliyoruz
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bütçe Kanununda değişiklik yapılmasına dair teklif meclise sunuldu
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'da trafo merkezinde yangın
Pakistan, 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı
'Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı'
Take Off Girişim Zirvesi başvuruları başladı
Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak, biz bu insanların her türlü ihtiyaçlarını tek başımıza karşılam...
Pınar Gültekin davasında karar!
Mahkemeden Kadir Şeker kararı
Avrupa'nın göbeğinde Rus toprağı!
Askerlik Affı Yolda!
AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi
"SİHA'larımızla gurur duyuyoruz"
Sosyal Medya Yasası'nda neler suç sayılacak?
Türkiye'den Yunan bakanın hadsiz suçlamalarına 'üstçavuş' düzeyinde cevap
Macron'un ittifakı Mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın çıktı
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
20 Haziran 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 19:00:00

Kız bebek geliyor

ABONE OL

Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 7 aylık hamile olan Gupse Özay, kız bebek beklediklerini açıkladı.

Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 7 aylık hamile olan Gupse Özay, kız bebek beklediklerini açıkladı. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Özay, son halini sosoyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ve sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan Özay, ''Yoksun da yoksun diyordunuz. 2 film, bir animasyon ve dizi yazdım. Ama önce bu küçük kız doğsun'' notunu düştü.

Etiketler : Kız bebek geliyor Gupse Özay ve Barış Arduç kız bebek
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Veda pozu

Veda pozu
Kilolar gitti

Kilolar gitti
İlk yarışını taçlandırdı

İlk yarışını taçlandırdı
Çocuklar gibi eğlendi

Çocuklar gibi eğlendi
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Sinemanın yeni ikilisi

Sinemanın yeni ikilisi
Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş

Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş
Destan'da yaprak dökümü

Destan'da yaprak dökümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX