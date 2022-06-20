Kız bebek geliyor

Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 7 aylık hamile olan Gupse Özay, kız bebek beklediklerini açıkladı. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Özay, son halini sosoyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ve sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan Özay, ''Yoksun da yoksun diyordunuz. 2 film, bir animasyon ve dizi yazdım. Ama önce bu küçük kız doğsun'' notunu düştü.