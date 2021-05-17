17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00:00
Kız arkadaş paniği
Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, Bebek'te yeni kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, Bebek'te yeni kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Çift, kameralara birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarfetti. Basın mensuplarının fark eden çift, mekândan ayrı çıktı. Kaya Çilingiroğlu, yanındaki arkadaşının sorulması üzerine "Hangi hanımefendi!" diyerek aracına bindi. Recep ASLAN