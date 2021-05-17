Kız arkadaş paniği

Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, Bebek'te yeni kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Çift, kameralara birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarfetti. Basın mensuplarının fark eden çift, mekândan ayrı çıktı. Kaya Çilingiroğlu, yanındaki arkadaşının sorulması üzerine "Hangi hanımefendi!" diyerek aracına bindi. Recep ASLAN