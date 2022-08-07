Kıyasıya yarış, ebedi dostluk

Oyuncular Murat Yıldırım, Burcu Biricik ve Ebru Şahin dünyanın en büyük ödül organizasyonlarının başında gelen Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde aday gösterilmişti. 'Camdaki Kız' dizisinin başrolünde yer alan Burcu Biricik ile Şahin, 'En iyi kadın oyuncu' kategorisinde rekabete girdi. Oyuncu, Ebru Şahin'le uluslararası bir törende yarışa girmesiyle ilgili, "Sevgili meslektaşım Ebru Şahin ile birlikte adaymışız. Ne mutlu bize. O zaman ikimizin de adaylığını tebrik ederim" dedi.





