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09 Şubat 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 20:00:00

Kıyafetten servet kazandı

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Oyuncu Cemre Baysel'den bir milyonluk reklam anlaşması! En son ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizide rol alan oyuncu, bir giyim markasının yüzü oldu.

Oyuncu Cemre Baysel'den bir milyonluk reklam anlaşması! En son ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizide rol alan oyuncu, bir giyim markasının yüzü oldu. Baysel, bir milyon lira karşılığında anlaşarak sete çıkarak kamera karşısına geçti. Cemre Baysel'in reklam filmi önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

Etiketler : Kıyafetten servet kazandı Oyuncu Cemre Baysel Cemre Baysel
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