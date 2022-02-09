Kıyafetten servet kazandı

Oyuncu Cemre Baysel'den bir milyonluk reklam anlaşması! En son ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizide rol alan oyuncu, bir giyim markasının yüzü oldu. Baysel, bir milyon lira karşılığında anlaşarak sete çıkarak kamera karşısına geçti. Cemre Baysel'in reklam filmi önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

