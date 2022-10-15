Kıyafetlerinin aynısı dikildi

2007 yılında Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin anlatılacağı film tamamlandı. Yapımda sanatçıyı canlandıracak olan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın için özel kostümler hazırlandı. Oyuncu, filmde merhum şarkıcının kendi kıyafetlerinin kullanacaktı, ancak kilosu sebebiyle uymayınca Akarsu'nun kostümlerinin aynıları farklı ölçüde dikilerek kamera karşısına geçti. Yapım 18 Kasım'da 23 ülkede gösterime girecek.