Kıyafetlerini gençlere hediye ediyor

Sunucu Müge Anlı, kendi adını taşıyan programında neden pantolon giymeyi tercih etmediğini ilk kez açıkladı. Kendisine her gün özel kıyafet dikildiğinden söz eden Anlı, "Kulisimde çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum" dedi. Anlı yıllardır aynı tarzda kıyafet tercihiyle ilgili de "Belirli bir tarz var, etek boyu var, göğüs boyu var, kol boyu var aynı şekilde yıllardır böyle" yorumunda bulundu. Anlı ekranda pantolon giymemesiyle ilgili de "Özel sebebi yok, kendime elbise yakıştırıyorum" ifadelerini kullandı.