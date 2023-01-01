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01 Ocak 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 12:00:00

Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına

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Seda Sayan, 60. yaş gününü KKTC'de kutladı.

Şarkıcı Seda Sayan, 60. yaş gününü KKTC'de kutladı. Acapulco Hotel'de sahne alan Sayan, eşi Çağlar Ökten'in hazırladığı sürpriz kutlamayla yeni yaşına sahnede girdi. Konserlerinde giydiği kıyafetlerini satışa çıkararak hayvan barınaklarına bağışladığını söyleyen şarkıcı, "Elbiseyle işim bittikten sonra satıyorum. Parası otomatik olarak derneğe aktarılıyor. Ayakkabıdan tutun da paltoma kadar her şey satıp hayvanların bakımına ve barınmasına gidiyor" dedi.

Etiketler : seda sayan çağlar ökten hayvan barınakları bağış
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