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12 Ekim 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 11:00:00

Kıyafetler Mehmetçik için

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Muazzez Ersoy, konser kıyafetlerini satışa çıkardı. Sanatçı, kostümlerden elde edilecek olan gelirin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayacak.

Muazzez Ersoy, konser kıyafetlerini satışa çıkardı. Sanatçı, kostümlerden elde edilecek olan gelirin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayacak.

Son zamanlarda yoğun konser programlarıyla geçiren TSM sanatçısı Muazzez Ersoy'dan anlamlı hareket! Sanatçı, Ebru Gündeş'in ardından Türkiye'nin birçok yerinde verdiği konserlerinde giydiği kıyafetlerini satışa çıkarıyor. Ersoy, 'Sembolik' olarak tek rakamın belirlendiği kostümlerden elde edilecek gelirin tamamını bağışladı. Sanatçı, bir sosyal medya uygulaması aracılığıyla, ilk 10 kıyafetini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yararına satışa çıkaracak. Ersoy bu hareketiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Ersoy, yaz aylarında 64'üncü yaşını kutladığı doğum günü yemeğinde kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saati dikkat çekmişti. Ersoy'un özel yapım saatinin değerinin 180 bin Euro (3 milyon 253 bin lira) olduğu öğrenilmişti.

Etiketler : Kıyafetler Mehmetçik için Muazzez Ersoy KIYAFET
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