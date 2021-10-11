Kıyafetinde anne imzası

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan Demet Evgar, kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Kırmızı bir tulum giyen Evgar, kıyafette annesinin imzası olduğunu belirtti. Gecede ödül veren oyuncu, ''Pandemi döneminde eşofmanlarla otur otur nereye kadar... Süslenebildiğim kadar süslendim. Annemin diktiği kıyafetle geldim'' dedi. En son 'Alev Alev' dizisinde oynayan Evgar, gelen teklifleri değerlendirdiğini, henüz netleşmiş bir projesi olmadığı belirtti.