kıyafet Sevdam Ayşe'yi kızdırıyor

Sinan Engin, eşi Ayşe Engin'in fuzuli alışverişlerine kızdığını söyledi. Engin, "Kıyafet paketlerini o uyurken odaya çıkarıyorum. Giyinmemi fuzuli masraf olarak görüyor" dedi.

Eski futbolcu Sinan Engin alışveriş meraklısı olduğunu açıkladı. Engin, yeni kıyafetlere olan ilgisini anlatırken bir itirafta bulundu. Aslı Şafak'ın sunduğu programa katılan eski futbolcu, 25 yıldır mutlu bir evliliği olan eşi Ayşe Engin'in alışveriş yapmasına kızdığını söyledi.

'ETİKETLERİ KESİYORUM'

Engin, "Marka sahibi arkadaşlarım bana kıyafet gönderiyor. Özel şeyleri kendim alıyorum. Hanım duymasın! Programımız cumartesi, pazar ve pazartesi. Kıyafet paketlerini o uyurken, odama çıkarıyorum. Hanım alabilir ama bana kızıyor. O yüzden benim giyinme odam ayrı. 'Bunlar ne! Yazık, günah! Bunlara bu kadar para verilir mi?' diye söyleniyor. Kavga bile ediyoruz. Görmesin diye etiketleri falan koparıyorum. Güzel giyinmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum" dedi.

