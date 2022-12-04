Kıyafet piştisinde iki katı fark

Oyuncu Demet Özdemir ve Hadise pişti oldu. İş adamı Mehmet Dinçerler'le 4 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Hadise, kendini işlerine vermişti. Şarkıcının Ankara'da verdiği konserde giydiği elbiseyle oyuncu Demet Özdemir, Bakü'de katıldığı bir davette boy gösterdi. Aynı tasarımcıya ait olan iki elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. Hadise'nin giydiği modelin fiyatının 23 bin TL, hologram efektli çizmesinin ise 8 bin 472 TL olduğu öğrenildi. Özdemir'in tercih ettiği taşlı modelin ise 46 bin 580 TL olduğu ortaya çıktı.