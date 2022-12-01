Kıvanç'la yeniden

Dijitalde yayınlanan 'Yakamoz S-245' adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci yeniden bir araya geliyor. Gündelik hayatlarında da çok iyi arkadaş olan ikili, şimdi ise 'Aile' dizisinde birlikte oynayacak. Özpirinçci, önceki akşam Yeniköy'de tek başına objektiflere yansıdı. Bir mekanda yemek yiyen oyuncu, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti.



BİRİ PSİKOLOG, BİRİ İŞLETMECİ



Özpirinçci, Tatlıtuğ'la birlikte yeni diziye başlayacağı haberini doğruladı. Anlaşmayı imzalayan oyuncu, "Evet, inşallah yeniden dizi çekeceğiz. Benden de fazla bilgi alamayacaksınız, ilerleyen zamanda her beraber göreceğiz" yanıtını verdi. Tatlıtuğ, 'The Sopranos' dizisinin uyarlaması olan dizide, kalabalık bir ailesi olan ve bir gece kulübü işleten Aslan karakterine hayat verecek. Özpirinçci ise, Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüyle izleyici karşısına çıkacak.