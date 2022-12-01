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01 Aralık 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 15:00:00

Kıvanç'la yeniden

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Oyuncular Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez birlikte kamera karşısına geçiyor. İkili, Aile adlı dizide beraber rol alacak.

Dijitalde yayınlanan 'Yakamoz S-245' adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci yeniden bir araya geliyor. Gündelik hayatlarında da çok iyi arkadaş olan ikili, şimdi ise 'Aile' dizisinde birlikte oynayacak. Özpirinçci, önceki akşam Yeniköy'de tek başına objektiflere yansıdı. Bir mekanda yemek yiyen oyuncu, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti.

BİRİ PSİKOLOG, BİRİ İŞLETMECİ

Özpirinçci, Tatlıtuğ'la birlikte yeni diziye başlayacağı haberini doğruladı. Anlaşmayı imzalayan oyuncu, "Evet, inşallah yeniden dizi çekeceğiz. Benden de fazla bilgi alamayacaksınız, ilerleyen zamanda her beraber göreceğiz" yanıtını verdi. Tatlıtuğ, 'The Sopranos' dizisinin uyarlaması olan dizide, kalabalık bir ailesi olan ve bir gece kulübü işleten Aslan karakterine hayat verecek. Özpirinçci ise, Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ özge özpirinçci magazin
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