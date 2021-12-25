25 Aralık 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 11:00:00
Kıvanç'a ‘Baba' imaj
TRT Belgesel'de 'Şehirden Uzakta' programı sunan Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile çekildikleri bir kareyi paylaştı.
Kasabalı, gönderisine ''Kardeşimle yoldayız mutluyuz'' notunu düştü. Baba olmaya hazırlanan Tatlıtuğ'un saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ'un imajı hayranları tarafından beğenilmezken, ''Saç sakal ne kadar önemliymiş meğer'' yorumları yapıldı.