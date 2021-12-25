Kıvanç'a ‘Baba' imaj

Kasabalı, gönderisine ''Kardeşimle yoldayız mutluyuz'' notunu düştü. Baba olmaya hazırlanan Tatlıtuğ'un saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ'un imajı hayranları tarafından beğenilmezken, ''Saç sakal ne kadar önemliymiş meğer'' yorumları yapıldı.