Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi ölümle tehdit edildi!

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu.



AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer’in avukatı dilekçede, “Sinan Altıntaş, kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Hazar Ergüçlü’yü getirmelerini istemiştir. Ancak Hazar Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini ısrarla söylemiştir. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Hazar Ergüçlü’yü tanımamaktadır.

Sinan Altıntaş’ın ailesi, oğullarının akli dengesinin yerinde olmadığını ve Tatlıtuğ çiftine şikâyetlerinden vazgeçmelerini söylemiştir. Sinan Altıntaş’ın ölüm tehditlerine devam etmesi üzerine ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Korunma kararı verilsin” dedi.

1 AY YAKLAŞAMAYACAK

Mahkeme Sinan Altıntaş’ın 1 ay süreyle Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

ŞAHSI TANIMIYOR

Hazar Ergüçlü’nün fanı olduğu iddia edilen söz konusu şahısla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı şu açıklamayı yaptı:

“Hazar Ergüçlü, söz konusu şahsı hiç tanımamaktadır. Bu şahısla ilgili bilinen, zaman zaman yakın çevresine mesajla ulaşarak tehditkar yaklaşımlar göstermesinden ibarettir.”

Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazar Ergüçlü 'Kuzey-Güney' dizisinde rol almıştı...