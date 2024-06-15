Bir süredir setlere ara veren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar ailesiyle vakit geçiriyor. Tatlıtuğ, yaz aylarının gelmesiyle eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle soluğu Ege'de aldı. Yakışıklı oyuncu, kural bozdu. Tatlıtuğ, iki yaşında olan, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından oğluyla olan siyah beyaz bir fotoğrafını, "Papalina" notunu düşüp, nazar boncuğu emojisi yayınladı.



