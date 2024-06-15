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15 Haziran 2024 Cumartesi 19:15:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 19:15:00

Kıvanç Tatlıtuğ, kural bozdu

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Bir süredir setlere ara veren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar ailesiyle vakit geçiriyor.

Bir süredir setlere ara veren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar ailesiyle vakit geçiriyor. Tatlıtuğ, yaz aylarının gelmesiyle eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle soluğu Ege'de aldı. Yakışıklı oyuncu, kural bozdu. Tatlıtuğ, iki yaşında olan, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından oğluyla olan siyah beyaz bir fotoğrafını, "Papalina" notunu düşüp, nazar boncuğu emojisi yayınladı.


Etiketler : Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu set arası vakit geçirme
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