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25 Eylül 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 13:00:00

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kırşehir'de ‘Aşıklar Bayramı'

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Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri başladı.

Kemal Varol'un kaleme aldığı 'Aşıklar Bayramı' romanıNI sinemaya uyarlanan yapımda saz aşığı Heves Ali avukat oğlu Yusuf'un Kars'a olan yolculukları anlatılacak. Filmde baba rolünü usta oyuncu Settar Tanrıöğen canlandıracak. Yapım ekibi çekimler öncesi mekan belirlemek için Kırşehir'de çalışmalarını sürdürüyor. Filmin çekimleri bugün başladı. Yaklaşık 1 hafta sürecek çekimler için Kırşehir'e 80 kişilik ekip bulunuyor.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ aşıklar bayramı magazin
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