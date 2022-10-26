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26 Ekim 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 15:30:00

Kıvanç ile Burak daha meşhur

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Organizatör ve yapımcı Ahmet San, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Organizatör ve yapımcı Ahmet San, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Büyükçekmece'de büyük bir plato kurduklarını ve yakında platoyu hizmete açacaklarını söyleyen Ahmet San, 'Hollywood yapımlarının bazıları artık burada çekilecek' dedi. Sektörde oyunculardan ümitli olduğunu fakat şarkıcılardan ümidi kestiğini söyleyen San, ''Kıvanç (Tatlıtuğ) ve Burak (Özçivit) Ortadoğu'da Brad Pitt'den daha meşhur ancak şarkıcılarımız daha yerel ve içe kapanık üretimler yapıyor' dedi.

Etiketler : ahmet san nişantaşı kıvanç tatlıtuğ burak özçivit
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