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Kıvanç, doğa tutkusu için kesenin ağzını açtı. İşte Tatlıtuğ'un 750 bin TL'lik oyuncağı
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18 Eylül 2020 Cuma 13:13:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 13:13:00

Kıvanç, doğa tutkusu için kesenin ağzını açtı. İşte Tatlıtuğ'un 750 bin TL'lik oyuncağı

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Çoğunlukla vaktini doğayla iç içe geçirmeye çalışan sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu sevdası için kesenin ağzını açtı. Tatlıtuğ'un askeri araca benzeyen yeni oyuncağı için C sınıfı ehliyet alacağı öğrenildi.

Setten kalan zamanını doğayla iç içe geçiren ve kamp hayatını çok seven Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde son model bir karavan aldı. Sık sık eşi Başak Dizer ve dostlarıyla kamp yapan Tatlıtuğ'un, yeni karavanı için ödediği para dudak uçuklattı.

Görüntüsüyle askeri bir aracı andıran karavanda; hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde ise güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunuyor.

750 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 36 yaşındaki oyuncu, son model karavan için 750 bin TL'yi gözden çıkardı.

Çağatay Ulusoy gibi dostlarıyla sık sık kamp yapan Tatlıtuğ'un, son model Range Rover ve Chevrolet gibi birkaç tane daha arazi aracı bulunuyor. Eşi Başak Dizer ile kamp planı yapan yakışıklı oyuncu, kamyon sınıfına giren araç için C ehliyeti alacak.

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