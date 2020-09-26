Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit etmişti! Hazar Ergüçlü de dava açıyor
Kaynak: AA
Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisini tehdit ettiğini idda ettiği Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Söz konusu şahsın daha önce de Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftini de ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Hazar Ergüçlü, Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu Sinan Altıntaş'ın kendisini de tehdit ettiğini söyledi.
’Söylemezsen Olmaz’ programına konuşan Hazar Ergüçlü, “Bahsi geçen şahsı tanımıyorum. Kıvanç ve Başak için üzgünüm. O şahsı ben de mahkemeye vereceğim” diye konuştu.
Sinan Altıntaş, kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Hazar Ergüçlü’yü getirmelerini istemiştir. Ancak Hazar Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini ısrarla söylemiştir. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Hazar Ergüçlü’yü tanımamaktadır.
Korunma talebiyle ilgili İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Sinan Altıntaş’ın mesajlarında sürekli oyuncu Hazar Ergüçlü’nün kız arkadaşı olduğunu ve ilişkilerinin Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer tarafından bozulduğunu dile getirdiği anlatıldı.
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