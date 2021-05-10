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10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:30:00

Kitap ayrılık getirdi

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'Her Şeye Rağmen' kitabında kadınlarla ilgili düşünceleri nedeniyle eleştiri alan Barış Murat Yağcı'ya bir tepki de kız arkadaşı Nisa Bölükbaşı'ndan geldi. Sözlerden rahatsızlık duyan Bölükbaşı, ayrılık kararı aldı.

Survıvor'da başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren oyuncu Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı çifti ayrılma kararı aldı. İkili, yaklaşık bir senedir sürdürdükleri birlikteliklerini sonlandırdı. İkilinin ayrılma nedeninin Yağcı'nın yakın zamanda piyasaya çıkardığı 'Her Şeye Rağmen' kitabında yer alan satırlar olduğu öğrenildi. "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çeken oyuncuya en sert tepkiyi kız arkadaşı verdi. Bölükbaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyururken Yağcı ise konuşulan sözleri için "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Her Şeye Rağmen Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı Survıvor
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