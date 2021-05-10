Kitap ayrılık getirdi

Survıvor'da başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren oyuncu Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı çifti ayrılma kararı aldı. İkili, yaklaşık bir senedir sürdürdükleri birlikteliklerini sonlandırdı. İkilinin ayrılma nedeninin Yağcı'nın yakın zamanda piyasaya çıkardığı 'Her Şeye Rağmen' kitabında yer alan satırlar olduğu öğrenildi. "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çeken oyuncuya en sert tepkiyi kız arkadaşı verdi. Bölükbaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyururken Yağcı ise konuşulan sözleri için "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım" açıklamasını yaptı.

