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01 Aralık 2023 Cuma 07:21:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 07:21:00

Kitabın geliri kız çocuklarına

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Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun, geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan kitabı, 'Anneme ve Kızıma' çıktı.

Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kız çocukları için buluştu. Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun, geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan dördüncü kitabı, 'Anneme ve Kızıma' İnkilap Kitabevi'nden çıktı. Kitapta, Bade İşçil, Derya-Zeynep Beşerler, Melis Sezen, Meryem Uzerli, Özge Gürel, Özge Özder ve Zuhal Olcay gibi isimlerin annelerine ve kızlarına, Tuba Büyüküstün'ün ise tüm kız çocuklarına yazdığı mektuplar yer alıyor.

Etiketler : ünlü kız çocuk ömür sabuncuoğlu anneme ve kızıma
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