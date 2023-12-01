Kitabın geliri kız çocuklarına

Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kız çocukları için buluştu. Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun, geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan dördüncü kitabı, 'Anneme ve Kızıma' İnkilap Kitabevi'nden çıktı. Kitapta, Bade İşçil, Derya-Zeynep Beşerler, Melis Sezen, Meryem Uzerli, Özge Gürel, Özge Özder ve Zuhal Olcay gibi isimlerin annelerine ve kızlarına, Tuba Büyüküstün'ün ise tüm kız çocuklarına yazdığı mektuplar yer alıyor.