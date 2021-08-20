Kıskançlık muhabbeti sıkmış

'Destan' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Ebru Şahin, NBA'de forma giyen sevgilisi Cedi Osman'la önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Göcek tatilinde muhabirlerin görüntü aldığını fark edince sevgilisini havluyLa saran Osman, "Bende kıskançlık durumu yok, siz öyle anlamışsınız" ifadelerini kullanırken, Şahin ise, "Biz hep böyle konularla konuşuluyoruz. Çok sıkıldık, inanın" dedi.