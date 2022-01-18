Kıskançlık Alina'yı yordu

Alina Boz 3 yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le ayrılık kararı aldı. Oyuncunun Özer'in kıskançlıkları nedeniyle ilişkisini bitirdiği iddia edildi.

En son Netflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde yer alan oyuncu Alina Boz, evlilik hazırlığı yaptığı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le ayrılık kararı aldı. 3 yıldır gözlerden uzakta mutlu bir beraberlik sürdüren ikiliden Özer'in kıskançlık krizi sonrası yaşadıkları kavga ile Boz'un Özer'le birlikte yaşadıkları evi terk ederek ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Oyuncunun yakın çevresine, "Mithat Can'ın kıskançlıkları beni çok yordu" diyerek serzenişte bulunduğu öğrenildi. Alina Boz, bir açıklamasında sevgilisi Mithat Can Özer'in annesi müstakbel kayınvalidesi Sezen Aksu'yla tanışmış ve birlikte çok güzel vakitler geçirdiklerini söylemişti.