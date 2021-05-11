Kısıtlamalar Akçıl'ın evine uğramadı

14 Şubat'ta ikinci kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikilisi, bekar evlerini kapatarak Levent'te bulunan lüks bir rezidansa taşındı. İkili, aylık 95 bin TL kira verdikleri İstanbul manzaralı lüks dairelerini de kendi zevklerine göre dizayn etti. Giyinme odalarından teraslarına kadar evin birçok ayrıntısında sadelikten yana olan çiftin, giyinme odalarındaki lüks parçaları da dikkat çekti. Önceki gün kendisini teftişe gelen annesi Gül Erçetingöz'ün çektiği videolarla evini paylaşan Kıratlı, yeni evinde huzurlu olduklarını da belirtti.

