Kışın eğlence devam edecek

Kışın eğlence devam edecek

Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Doğu Demirkol, Songül Öden, Büyük Ev Ablukada, Engin Hepileri, Nergis Öztürk, Deniz Uğur gibi yıldız isimlerin yer alacağı etkinlikte çocuklar için atölyeler, tiyatro oyunları ve jazz konserleri olacak. Organizasyon 3 Kasım'da Yasemin Sakallıoğlu gösterisiyle başlayacak.

