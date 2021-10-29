29 Ekim 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 15:30:00
Kışın eğlence devam edecek
BKM organizasyonuyla birbirinden renkli isimler ve etkinlikler, Maximum Uniq'te izleyiciyle buluşacak.
Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Doğu Demirkol, Songül Öden, Büyük Ev Ablukada, Engin Hepileri, Nergis Öztürk, Deniz Uğur gibi yıldız isimlerin yer alacağı etkinlikte çocuklar için atölyeler, tiyatro oyunları ve jazz konserleri olacak. Organizasyon 3 Kasım'da Yasemin Sakallıoğlu gösterisiyle başlayacak.