04 Şubat 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 13:00:00
Kışa merhaba partisi
Cemiyet hayatının sevilen isimleri Alem Dergisi ve Borusan Otomotiv'in Kartalkaya'daki kışa merhaba partisinde bir araya geldi.
Cemiyet hayatının sevilen isimleri Alem Dergisi ve Borusan Otomotiv'in Kartalkaya'daki kışa merhaba partisinde bir araya geldi. Arzu Kaprol, Pınar Hotiç, Eda- Sarp Evliyagil, İpek- Berk Köse ve Hakan Kütahya, Zeynep Tosun ve Rüya Büyüktetik keyifli geçen BMWhite etkinliğinde ayrıca tamamen elektrikli modeli deneyimleme fırsatı buldu.