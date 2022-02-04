Kışa merhaba partisi

Cemiyet hayatının sevilen isimleri Alem Dergisi ve Borusan Otomotiv'in Kartalkaya'daki kışa merhaba partisinde bir araya geldi. Arzu Kaprol, Pınar Hotiç, Eda- Sarp Evliyagil, İpek- Berk Köse ve Hakan Kütahya, Zeynep Tosun ve Rüya Büyüktetik keyifli geçen BMWhite etkinliğinde ayrıca tamamen elektrikli modeli deneyimleme fırsatı buldu.