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17 Şubat 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 13:30:00

‘Kırmızı Oda'ya veda

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Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi ekrana veda ediyor.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi ekrana veda ediyor. Yapım 61. bölümde final yapacak. Dizide psikoloğu canlandıran Kaya, rolüne sosyal medyadan veda etti. Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. bölümün sonunda noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" notunu düştü.

Etiketler : Binnur Kaya Kırmızı Oda dizi veda
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