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15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00:00

‘Kırmızı Oda'ya intihal davası

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Yazar Gönül Demir, 'Kırmızı Oda' dizisi hakkında, 2019 yılında yayımladığı 'Kötü Kadın' romanından uyarlandığını ileri sürerek 'Manevi haklarına tecavüz' edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Yazar Gönül Demir, 'Kırmızı Oda' dizisi hakkında, 2019 yılında yayımladığı 'Kötü Kadın' romanından uyarlandığını ileri sürerek 'Manevi haklarına tecavüz' edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Romanda yaşadıklarını hayali kahramanlar üzerine anlattığını belirten Demir, 11 bölümden oluşan romanını izinsiz olarak senaryoya uyarlandığını ifade etti. Konu ile ilgili yetkili ve yapımcıyla görüştüğünü fakat kendilerine senaryonun Gülseren Buğdaycıoğlu'nun 'Günahın üç rengi' isimli kitabından uyarlandığını söylediklerini ifade eden yazar Demir, söz konusu kitabı okuduğunu dizinin kitapla alakası olmadığını ileri sürdü.

Etiketler : Kırmızı Oda Kötü Kadın Gülseren Buğdaycıoğlu
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