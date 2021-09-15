Emniyet amiri olarak dönüyor

En son 'Kırmızı Oda' adlı dizide yer aldıktan sonra Erkan Petekkaya, Uygar Ataş'la ortak Sırma Yanık'ın senaryosunu yazdığı dizi projesinde yer alacaktı. 03 Medya'nın patronu Saner Ayar'ın Ataş'la arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle proje iptal edilmişti. Petekkaya, 03 Medya tarafından hazırlanan 'Suçlu' adlı yapımla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Projenin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, 'Elif' karakterine hayat verecek ve 'Sessiz Çığlık' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak. Erkan Petekkaya ise, Ömer adındaki emniyet amirine hayat verecek. Cinayet davasını çözmeye çalışan dizi Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek. Yapım ekibi geçtiğimiz günlerde sete çıkarak kamera karşısına geçti.

