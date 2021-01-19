19 Ocak 2021 Salı 05:03:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 18:32:00
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u için hayranları bakın ne yaptı!
Kırmızı Oda'da oynadığı Boncuk karakteriyle son dönemin ilgi gören oyuncularından Burcu Biricik'in karakteri sevenlerini de etkiledi.
Kırmızı Oda dizisinde halüsinasyonlar gören Boncuk karakterinden etkilenen bir Biricik hayranı, şiir yazdı. Bu şiir karşısında duygulanan oyuncu, "Ah Boncuğuma şiir yazmışlar’ dedi.
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