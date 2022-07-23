‘Kırmızı Oda'da çok korktu

Genç oyuncu Melisa Aslı Pamuk, çok korktuğu rolün 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Mitra karakterinin olduğunu söyledi. Vogue dergisinin Youtube kanalına konuşan Pamuk, oynadığı yapımlarda en çok zorlandığı rolün sorulması üzerine, ''Çok korktuğum bir rol oldu. O da bayağı yakın bir zamanda, Kırmızı Oda'daki karakterim. Ama çok da eğlendim, çünkü çok zorladı beni" yanıtını verdi. Yeni bir role karakter analizi yaparak, senaryoyu okuyarak ve karakteri anlamaya çalışarak hazırlandığını belirten oyuncu, en çok ilgisini çeken konuların başında ise cinayet belgeselleri geldiğini söyledi.

