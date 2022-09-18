‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı
Ekranlara veda eden başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi Yunanistan'da yayın hayatına başlıyor.
Ekranlara veda eden başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi Yunanistan'da yayın hayatına başlıyor. Gülseren Budaycıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan 'Madalyonun İçi' adlı kitabından uyarlanan dizi 23 Eylül'de 'Storgi' adıyla izleyicisiyle buluşacak. Yapımda Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakterine Mariana Fpliotou hayat verecek.